Primarie Pd, Renzi: si vota anche il candidato premier

Andate tutti a votare alle primarie perchè il 30 aprile si sceglie il segretario del Pd, ma anche il candidato premier alle politiche. Matteo Renzi lancia il rush finale in vista del voto di domenica e invita tutti a recarsi alle urne. "Tra quattro giorni - scrive l'ex premier sulla sua enews settimanale - si svolgeranno le primarie per individuare in modo democratico il segretario del Pd per i prossimi quattro anni: il vincitore sarà anche il leader candidato a Palazzo Chigi alle prossime elezioni". Renzi, evidentemente preoccupato di un flop dell'affluenza alle urne delle primarie, invita tutti a votare. "In molti - scrive - vogliono farci credere che il risultato sia gia' scritto. E lo fanno per allontanare molti di voi dai gazebo che saranno aperti domenica prossima 30 aprile, dalle 8 alle 20. Non caschiamoci, vi prego! Il passaggio di domenica e' fondamentale e noi abbiamo molto bisogno dell'impegno di voi tutti". Poi Renzi ricorda i numerosi appuntamenti del suo lungo tour per l'Italia: "Noi siamo ripartiti da zero. Abbiamo percorso l'Italia in lungo e in largo ma in silenzio, nei piccoli comuni, senza la sfilata di telecamere e taccuini. Siamo stati nel cuore della Locride e nel profondo Nord. Non abbiamo mai parlato male dei nostri avversari alle primarie, mai: non troverete mai una sola parola contro. Abbiamo incontrato persone di qualità per ricominciare a progettare l'Italia dei nostri figli. Che deve andare avanti, che deve andare insieme".

Renzi descrive la sua campagna in giro per il paese. Elenca i contenuti. Scrive che "abbiamo discusso di come creare lavoro oltre al JobsAct, di come impostare una strategia diversa in Europa, di come coniugare innovazione tecnologica e tradizioni artigianali, di come combattere l'evasione fiscale e dunque abbassare le tasse e di molto altro. Abbiamo cioe' messo al centro i contenuti. Non l'odio contro l'altro, ma la proposta per il Paese. Lo abbiamo fatto anche nelle ultime ore parlando di agricoltura, di formazione professionale, di industria 4.0, di sociale, di diritti. Lo faremo nelle prossime ore. Abbiamo fatto una campagna elettorale di squadra e continueremo a farla. Incontri, dibattiti, iniziative". Ma alla fine torna sull'affluenza e sul bisogno che siano milioni quelli che voteranno alle primarie. "Vogliamo - scrive - che ci sia la massima partecipazione e abbiamo inventato di tutto per coinvolgere i cittadini: qualcuno di noi si e' pure travestito da chef per coinvolgere i cittadini a discutere della mozione anche se non sappiamo con quali risultati culinari".

Il pensiero però torna al fatidico 4 dicembre, alla bruciante sconfitta nel referendum sulle modifiche costituzionali. L'ex premier scrive: "Noi vogliamo che chi andra' a votare domenica possa scegliere un'idea di futuro. Non un concentrato di critiche. Idee, non polemiche. Se tocchera' a noi lo decideranno gli iscritti al Pd, i simpatizzanti del PD, i cittadini italiani. Nessun altro. Ma se tocchera' a noi dovremo lottare per non rassegnarci all'immobilismo che dopo il referendum del 4 dicembre sembra aver bloccato la vita politico istituzionale italiana". E alla fine non risparmia una stoccata al fronte del No e in particolare a Massimo D'Alema "Avevano detto: se vincerà il no, in sei mesi risolveremo tutto. - scrive Renzi - Dopo cinque mesi la palude regna sovrana. E il Pd da solo non ha i numeri per cambiare le cose. Ma noi non ci accontentiamo di chi dice solo no. Di chi vuole solo bloccare tutto. E faremo di tutto per restituire energia, slancio, vigore al paese".

Ma scoppia la polemica sul voto on line. La solleva Andrea Orlando, il ministro che corre alle primarie. "Non esiste alcuna regola o delibera nazionale che preveda il voto online; è illegittimo mandare fuori comunicazioni ufficiali in totale contrasto con le regole, così com'è illegittimo aver modificato la piattaforma delle primarie", così in una nota del Comitato Orlando all'Estero.

"Le regole non si possono cambiare a pochi giorni dal voto", si legge ancora. "Pur con il massimo senso di responsabilità che abbiamo tenuto fino a oggi, nonostante le numerose difficoltà nelle quali siamo chiamati a operare, non possiamo più condividere alcune scelte imposte senza dialogo tra le parti, e incompatibili con i tempi congressuali del Partito Democratico e le pari condizioni dei candidati, frutto di comportamenti non sempre trasparenti che mettono in difficoltà persino la Commissione per il congresso all'estero e i suoi componenti".

In particolare, i sostenitori di Orlando si riferiscono "alla possibilità del voto online in vista delle primarie del 30 aprile di cui, in una comunicazione ufficiale dello scorso 13 aprile della Commissione per il Congresso all'estero, veniva annunciata l'impossibilità della procedura, salvo poi dover scoprire che tale possibilità di votazione era in realtà praticabile ed era notizia certa per i sostenitori della sola mozione Renzi in Europa, i quali si sono adoperati per tempo per la sua fruizione", spiega ancora il comitato. "Visti i fatti, dunque, ci rendiamo conto che è evidente che c'è chi scavalca le Commissioni e prende decisioni che poi le Commissioni dovrebbero ratificare ex post, compresa la Commissione nazionale. Non siamo d'accordo".