Primarie Pd, vince Zingaretti con il 51%. Scarsa l'affluenza: solo un milione

Nicola Zingaretti vincerà le primarie del Partito Democratico in programma domenica 3 marzo con il 51% dei voti, appena sufficiente per evitare che il nuovo segretario venga deciso dall'assemblea. Sono le stime personali del sondaggista Nicola Piepoli per Affaritaliani.it. Maurizio Martina arriverà in seconda posizione con il 40% dei consensi. Molto lontano Roberto Giachetti, fermo al 9%. Ai gazebo, secondo Piepoli, un numero relativamente basso di elettori del Pd. La stima sull'affluenza non va oltre quota un milione.