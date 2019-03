Primarie PD, i voti regione per regione

Primarie PD: la mappa del voto, regione per regione

Nicola Zingaretti è stato eletto nuovo segretario del Partito Democratico. Ecco nel dettaglio dove il governatore del Lazio ha ottenuto più consensi, la mappa del voto regione per regione. Circa 1.7 milioni i votanti in tutta Italia. Per gli sfidanti Martina e Giachetti una netta sconfitta in tutte le regioni d'Italia.

Lazio

Sono stati circa 190mila i votanti e di questi quasi l'80% ha preferito Zingaretti.

Piemonte

Superata quota 81mila votanti nella regione. Netto il consenso a favore di Zingaretti con il 67%.

Toscana

L'affluenza in Toscana ha registrato circa 160mila votanti. Nicola Zingaretti è andato oltre il 60% dei consensi

Marche

Nelle Marche sono stati 38.813 i votanti alle primarie del Pd, Zingaretti ha prevalso con il 66,12% di voti.

Sardegna

Zingaretti vince con circa il 70%, dove l'affluenza è stata attorno ai 48 mila votanti

Sicilia

Il governatore del Lazio va oltre il 67 per cento, contro il 23 della mozione Martina e il 9,5 di Giachetti. In tutto i votanti sono stati circa 15.500.

Emilia Romagna

Ben 141.101 cittadini hanno partecipato al voto. Zingaretti al 62%

Val d'Aosta

L’indicazione è chiara: il 62,17% dei votanti consegna il Pd nelle mani di Nicola Zingaretti (927 voti).

Trentino

Sono stati 11.091 i votanti, circa il 62% ha dato fiducia a Zingaretti

LIguria:

In Liguria più di 43 mila elettori, più del 68% a favore di Zingaretti

Lombardia

Hanno votato 96.874 persone. Nella città metropolitana di Milano le primarie del Pd sono state vinte da Zingaretti con il 68,2% dei voti , cioè il 9,5% in più del 2017.

Campania

Un totale di oltre 80mila voti nell'intera regione.

Puglia

Oltre 80mila votanti in Puglia, Zingaretti vince con il 65% e fa il pieno di voti in tutte e sei le province pugliesi, con un picco del 78,07% in quella di Lecce.

Basilicata

Sono sati 15.600 i votanti. Zingaretti si è imposto col 65% dei consensi.

Umbria

30.700 votanti. Netto il successo di Zingaretti con il 67% delle preferenze.

Abruzzo

Zingaretti ha prevalso con il 64,2% su Martina (22,7) e sul 13,1% raccolto da Giachetti.