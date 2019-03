Primarie Pd, Zingaretti segretario. Vince le primarie Pd con un ampio margine

Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20 (clicca qui per leggere l'articolo).

Nicola Zingaretti ufficialmente il segretario del Pd. Roberto Giachetti e Maurizio Martina lo hanno chiamato per complimentarsi per il successo ottenuto alle primarie. A quanto si apprende da fonti dem, Zingaretti avrebbe raggiunto una percentuale largamente superiore al 60 per cento.

Primarie Pd: Renzi, ok Zingaretti, avversari non in casa - "Quella di Nicola Zingaretti e' una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la "democrazia". Cosi' su twitter Matteo Renzi



Primarie Pd: Martina, buon lavoro a Zingaretti - "Buon lavoro @nzingaretti, buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre piu' #fiancoafianco nel PD per l'Italia". Cosi' Maurizio Martina su Twitter.



Pd, Giachetti: Ho chiamato Zingaretti, sarà prossimo segretario - "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti". Lo scrive su twitter Roberto Giachetti candidato alla primarie dem.



Primarie Pd: Gentiloni a Giachetti...bravo Roberto - "Bravo Roberto". Cosi' l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni commenta la notizia diffusa dal candidato alla segreteria Pd, Roberto Giachetti, che ha detto di aver telefonato a Nicola Zingaretti per complimentarsi per il suo risultato alle Primarie del partito.



Primarie: Pisapia, ottimo risultato, finalmente si riparte - "E' un ottimo risultato, finalmente si riparte": cosi' Giuliano Pisapia ha commentato l'affluenza alle Primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario. Secondo l'ex sindaco di Milano, "la partecipazione alle Primarie di oggi che ha superato ogni previsione e il grande corteo festoso di ieri a Milano segnano un momento di svolta nel nostro Paese". "E' un ottimo risultato - ha aggiunto -, finalmente si riparte. Si tratta di un patrimonio straordinario di uomini e donne che credono nei diritti, nella giustizia, nel lavoro e che ci devono spingere nella direzione dell'unita' nel cambiamento per rappresentare una vera alternativa di governo".