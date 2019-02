Primo accordo sul latte sardo. In esclusiva il verbale dell'intesa

In esclusiva su Affaritaliani.it il verbale dell'accordo firmato martedì 26 febbraio nelle sede dalla prefettura di Sassari tra i pastori e i trasformatori del latte davanti al prefetto di Sassari Giuseppe Marani (commissario all’emergenza latte nominato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini) e Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole nominato dal ministro Gian Marco Centinaio.

Si tratta della prima intesa sulla delicata vicenda del prezzo del latte che da settimane sta portando in piazza i pastori dell'Isola. Il documento che Affaritaliani.it pubblica sarà la base dell'accordo più ampio e completo che dovrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Il prossimo incontro tra le parti è in agenda per giovedì 7 marzo.