Processo Ream, i pm chiedono 1 anno e 2 mesi per Appendino

Processo Ream: i pm chiedono 1 anno e 2 mesi per il sindaco Appendino

Un anno e due mesi alla sindaca Chiara Appendino e all'assessore al Bilancio Sergio Rolando, un anno all'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana. Sono le richieste di pena avanzate dai pm Marco Gianoglio ed Enrica Gabetta al processo Ream, che vede imputati per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio Appendino, Rolando, Giordana e il dirigente del Comune di Torino Paolo Lubbia, che a differenza degli altri tre ha scelto il rito ordinario e non quello abbreviato. Secondo la Procura, il Comune avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla società Ream, che durante la precedente amministrazione comunale si era interessata alla riqualificazione dell’ex area Westinghouse, il cui progetto è stato poi assegnato al gruppo Esselunga.