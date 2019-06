Procura Roma: Anm, ai probiviri Palamara, Ferri e togati coinvolti

Deferimento davanti ai probiviri dell'Anm per il pm di Roma Luca Palamara, il deputato Pd Cosimo Ferri (magistrato in aspettativa), l'ex togato del Csm Luigi Spina e i togati autosospesi Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli. Lo ha deliberato all'unanimità il Comitato direttivo del sindacato delle toghe, al termine della riunione convocata dopo la 'bufera' scatenata da quanto emerso dall'inchiesta di Perugia.

Devono dimettersi dal Csm, e non solo autosospendersi, i togati coinvolti nello scandalo emerso dall'inchiesta di Perugia perché "ricoprono un incarico per cui non appaiono degni". È la posizione del Comitato direttivo dell'Anm, che, al termine della sua riunione, ha approvato all'unanimità un documento, in cui si parla di "gravissime violazioni" che hanno creato "sconcerto, turbamento e indignazione".