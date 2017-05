Romano Prodi rimpallina Renzi da Giovanni Floris su La 7.

Dopo le esternazioni della scorsa settimana infatti il fondatore dell’Ulivo ha attaccato Renzi sul sistema elettorale accusandolo di volere un proporzionale per inciuciare con Berlusconi in maniera che dopo le elezioni si possa costituire un blocco Pd - FI, le “larghe intese”, che sarebbe il nucleo del futuro Partito della Nazione la cui ipotesi nacque dopo il Patto del Nazareno.

In pratica, tecnicamente, Renzi -secondo Prodi- vorrebbe affossare il “Rosatellum” presentato da Ettore Rosato in favore di un Rosatellum modificato in senso tedesco, il “Fianolellum”, da Emanuele Fiano.

Così facendo Berlusconi sarebbe contento (Salvini no) e si potrebbe votare il 24 settembre o comunque in autunno con tempi strettissimi sulla presentazione delle liste a ferragosto.

Detta così l’impresa pare impossibile però Renzi sguazza benissimo, in senso maoista, nel caos improvvisativo e qualcosa potrebbe inventarsi.

Certamente l’asse con Berlusconi sta prendendo forma ed ha un senso strategico e non tattico.

Se andasse in porto Salvini e Grillo sarebbero i principali obiettivi.

