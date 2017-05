Prodi vuole rifare l'Ulivo

La nuova sortita di Romano Prodi contro Renzi vista per altro in un quadro di attivismo del fondatore dell’Ulivo fa supporre che si stiamo muovendo qualcosa in area centro - sinistra per fermare il ritorno del rieletto segretario Pd.

Una possibilità concreta che vedrebbe in Giuliano Pisapia il candidato “tattico” ideale al ruolo di premier o segretario di un nuovo partito che poi nuovo non sarebbe affatto.

Infatti, se si guarda ai fondatori del Pd da Prodi, a Rutelli, a D’Alema, a Bersani si vede che sono tutti fuori mentre dentro è rimasto uno, Matteo Renzi appunto, che con la fondazione del Pd non c’entra nulla.

Dunque l’equazione neppure tanto complessa da trarre è che ci sono i numeri e le persone per rifare l’Ulivo in chiave anti - Pd che negli anni ha visto -come detto- una diaspora di tutti i suoi fondatori.

Questa ipotesi aprirebbe la strada per Renzi e Berlusconi al famoso “partito della Nazione, di cui si parla da anni, che sarebbe una sorta di nuova Democrazia Cristiana.

Questo peraltro metterebbe nell’angolo Salvini e il centro - destra che verrebbe a rimodellarsi secondo gli schemi della Prima Repubblica codificati da un MSI almirantiano d’opposizione.

Insomma si tornerebbe a un pre - sdoganamento della destra ed una ricostituzione centrista.

A ben pensarci, dato che i programmi di Salvini e Berlusconi divergono quasi su tutto sarebbe una quadra possibile dell’attuale ingarbugliata situazione.