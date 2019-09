Pronto il Movimento dei Sudisti italiani. Rotondi e Conte i migliori leader

Il Movimento politico dei Sudisti italiani, che si costituirà entro la fine dell'anno, sceglierà il suo leader tra le personalità politiche più rappresentative che hanno a cuore lo sviluppo de Sud Italia. Giuseppe Conte sarebbe il leader prediletto. E’ ben evidente che si tratti, per il momento, di una scelta non percorribile in quanto Conte è stato riproposto Presidente del Consiglio dei Ministri all’interno della compagine M5S-PD. Gianfranco Rotondi, attualmente Onerevole di Forza Italia, è la personalità politica ritenuta più adeguata a rappresentare un movimento progressista e popolare qual è il Movimento dei Sudisti. Rotondi, infatti, oltre ad essere meridionale, è anche meridionalista, contrario al sovranismo e favorevole alla creazione di un grande centro di ispirazione cattolica. Il Movimento dei Sudisti italiani apre le sue fila a politici, nonché a donne e uomini di cultura, intellettuali ed artisti, cittadine e cittadini di comprovata passione per l’impegno politico, di origine meridionale, senza fare distinzione relativamente allo schieramento politico a cui appartengono, l’importante è che essi abbiano a cuore il Sud Italia e la sua riscossa. La scelta di Gianfranco Rotondi quale possibile leader del Movimento dei Sudisti si fonda sulla constatazione della sua vicinanza alle istanze del popolo meridionale che aspira ad essere protagonista e non al servizio dei poteri del Nord.