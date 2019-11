Puglia, dalla Lega via libera a Fitto: "Ma sarebbe meglio un ricambio..."

"Queste cose le può sapere solo Matteo (Salvini, ndr) e la Meloni. Io attendo disposizioni dal mio capo". Con queste parole Massimo Casanova, europarlamentare della Lega eletto nella circoscrizione meridionale, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se ci sia davvero un accordo tra Salvini e la Meloni affinché il candidato alle prossime elezioni regionali in Puglia sia un esponente di Fratelli d'Italia. "Noi siamo pronti, la nostra struttura è pronta per partire nel caso in cui dovessimo esprimere noi il candidato Governatore. Se invece spetterà ad altri, faremo ciò che è giusto all'interno della coalizione", afferma.

MASSIMO CASANOVA E MATTEO SALVINI (FOTO LAPRESSE)



Casanova in campo per la sfida contro Michele Emiliano? "No, io sono fuori gioco", risponde l'europarlamentare del Carroccio. "Io faccio il deputato europeo e altre cose, va bene così. Mi interessa di più lavorare sui territori, la presidenza della Regione spetta ad altri. Come in una squadra di calcio, ognuno ha il suo ruolo".

Quanto all'ipotesi Raffaele Fitto candidato presidente della Puglia, attualmente la più accreditata, Casanova afferma: "Rispetto i voleri dei leader e quello che decideranno. Se sarà Fitto lo appoggeremo, anche se è chiaro che preferirei una figura più nuova... Però mi allineo e va benissimo quello che decideranno Salvini e la Meloni".

"Emiliano non si può battere, Emiliano si batte. Sono sicuro che vinceremo in Puglia come in Emilia Romagna, in Calabria e in tutte le Regioni che andranno al voto. Ormai la guerra è aperta e stiamo facendo l'impossibile. Abbiamo una squadra forte e compatta che lavora bene e che si aiuta da un territorio all'altro".

Quanto alle voci di tensioni e liti con l'europarlamentare pugliese Andrea Caroppo, ex fittiano, Casanova sottolinea: "Sono tensioni superate, qualcosa c'era durante la campagna elettorale delle Europee. Caroppo fa l'europarlamentare come me ed è molto bravo, io faccio anche altro. Ma non ci sono queste problematiche, siamo tutti concentrati per vincere in Puglia e altrove", conclude.