Puglia, Emiliano snobba i renziani: "Italia Viva non preoccupa nessuno"

Regionali: Emiliano, lista Italia Viva non preoccupa nessuno - "Noi non abbiamo paura perche' in termini di forza questo tentativo" di Matteo Renzi "direi non preoccupa nessuno. A noi non preoccupa il fatto che qualcuno stia provando a creare una lista Italia Viva". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione della nascita del gruppo Italia in Comune in consiglio regionale. Italia Viva ha ribadito negli ultimi giorni la volonta' di presentare alle Regionali in Puglia un proprio candidato alternativo ad Emiliano. "Ci preoccupa - prosegue Emiliano - il problema politico, il fatto che si torni a questa sinistra che in Puglia abbiamo cambiato negli ultimi 15 anni, dove di fronte ad un dissenso verso una persona si spacca una intera comunita'. Questa cosa e' sbagliata".

Regionali: Emiliano, lista Renzi? No al dissenso personale - "Se la sua lista, ammesso che riesca a farla, aderisse al centrosinistra sarebbe molto piu' forte e piu' facile da formare. Inserire in questa lista anche il dissenso nei miei confronti, che e' giusto che esista, perche' nessuno ha desiderio di soffocare questo dissenso. Ma un conto e' il dissenso che cambia un programma di governo e un conto e' il dissenso personale che arriva a spaccare il centrosinistra". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rivolgendosi a Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, a margine della conferenza stampa di presentazione della nascita del gruppo 'Italia in Comune' in Consiglio regionale. Italia Viva ha ribadito negli ultimi giorni la volonta' di presentare alle Regionali in Puglia un proprio candidato alternativo ad Emiliano. "Siamo pronti a qualsiasi tipo di discussione nel merito - ha aggiunto Emiliano - che non sia ovviamente basata sull'antipatia personale. Io non ho mai avuto antipatie personali per Renzi, anzi nonostante parecchie controversie ho mantenuto un desiderio di cura e protezione nei suoi confronti. Devo dire che non e' andata bene perche' e' difficile proteggere Renzi, soprattutto da se stesso. Ma ci provero' ancora".

Regionali: Emiliano, nel Centrodestra lotta fratricida - "Noi abbiamo dall'altra parte soggetti politici provenienti da un'area cattolica o democristiani che hanno aderito alla Lega o, addirittura, a Fratelli d'Italia. Questa diaspora del fittismo all'interno della Lega o Fratelli d'Italia e' solo una lotta fratricida tra vecchi amici, anzi tra adepti e il loro capo, questa lotta pero' non porta nulla di buono per la Puglia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione della nascita del gruppo Italia in Comune in consiglio regionale.