Puglia, Fratelli d'Italia-Lega: nuova lite sulla candidatura di Raffaele Fitto

Nuove scintille tra Fratelli d'Italia e la Lega sulle elezioni regionali in Puglia di primavera. Ieri su Affaritaliani.it l'europarlamentare del Carroccio eletto al Sud Massimo Casanova ha affermato che "la Lega ha almeno quattro nomi" per la Puglia (clicca qui per leggere l'intervista). Piccata la risposta del senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di FdI, che sempre ad Affaritaliani.it ha replicato: "Non sono presuntuoso, ma francamente a Casanova non so che cosa dire. Io parlo con Salvini e con Giorgetti. Non ho l'onore e il piacere di parlare con Casanova e quindi nemmeno di interloquire con lui". Un messaggio, dunque, chiarissimo.

A stretto giro interviene su Affaritaliani.it anche il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso, salviniano doc. Il parlamentare del Carroccio commenta le parole del capo-delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo e braccio destro di Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, il quale ha affermato ad Affaritaliani.it che Fitto è il cadidato condiviso, invitando a smetterla con i distinguo e a partire con la campagna elettorale (clicca qui per leggere l'intervista). "Questo è quello che dice Fidanza, io da militante della lega eseguo gli ordini che impartisce il segretario federale della Lega, che si chiama Matteo Salvini e che non mi pare proprio che abbia detto questo. Punto. Viva l'unità del Centrodestra, attendiamo disposizione dal tavolo nazionale". Un altro messaggio chiarissimo. E la lite continua...