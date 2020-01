Puglia, la Lega ancora fredda su Fitto. "Squadra e programmi innovativi"

"La Puglia ha bisogno di un nuovo modello di governo, - dichiara l’On. Luigi D’Eramo, Segretario Regionale della Lega Puglia - di una squadra e di una visione programmatica innovativa per superare i ritardi e le disfunzioni di 50 anni di meridionalismo, fatto essenzialmente di sprechi di danaro pubblico senza grandi risultati in termini di servizi ai cittadini, trasporti e soprattutto lavoro, meritocrazia e sviluppo imprenditoriale. La farsa delle primarie del PD sta mettendo in evidenza i fallimenti degli ultimi anni di governo e l’incapacità di Emiliano di proporre un modello di sviluppo e crescita economica reale. Non si può dire no a tutto e governare solo attraverso battaglie legali che allontanano gli investimenti dalla Puglia, facendo perdere posti di lavoro e occasioni di progresso. Per la Lega il governo di una regione è essenzialmente assunzione di responsabilità, da cui invece Emiliano puntualmente sfugge ricercando ovunque colpe in altri.



La Lega rivoluzionerà la macchina amministrativa pugliese, forte dei modelli di buon governo messi in campo nelle regioni governate da presidenti leghisti. In Puglia grazie al consenso più alto nel Sud Italia e ad una classe dirigente forte e preparata, saremo la locomotiva della coalizione e lavoreremo affinché le prossime elezioni regionali rappresentino una vera svolta nella storia della Puglia e del Sud. Attendiamo dunque le decisioni che saranno assunte dal tavolo nazionale, certi che dopo le elezioni in Emilia Romagna si aprirà una stagione di necessario e urgente cambiamento a livello nazionale e regionale".