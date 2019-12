Puglia, la Lega non dà l'ok a Fitto. Quindi... Confermati i rumor di Affari

"Manca il nostro ok". E' questo il senso della nota con la quale la Lega ha risposto al comunicato ufficiale di Fratelli d'Italia (giudicato in Via Bellerio "abbastanza improvvido" per la sua perentorietà) che, sul tema spinoso delle candidature per le prossime elezioni regionali, ha proposto i nomi di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche.



Il nodo che sta bloccando tutto nel Centrodestra è quello della candidatura dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia contro Michele Emiliano. Subito dopo la nota di Meloni, gli esponenti leghisti pugliesi hanno informato Matteo Salvini che, dopo numerosi contatti telefonici con i suoi colonnelli pugliesi, ha dato l'ok alla risposta formale a FdI. Di fatto, la Lega conferma quanto scritto da Affaritaliani.it (leggi qui) e cioè che l'ex ministro dell'Interno ed ex vicepremier starebbe prendendo tempo sulla Puglia, chiudendo intanto la Calabria sull'azzurra Jole Santelli, aspettando il 26 gennaio e i probabili risultati pessimi di Forza Italia.





A quel punto, secondo le indiscrezioni raccolte da Affari, Salvini metterebbe i numeri elettorali sul tavolo per chiedere e pretendere la Campania (dove gli azzurri puntano su Stefano Caldoro) da scambiare poi con Fratelli d'Italia. In questo modo Meloni candiderebbe il deputato Edmondo Cirielli contro Vincenzo De Luca e la Lega otterrebbe il risultato di stoppare Fitto in Puglia dove invece a sfidare Michele Emiliano potrebbe essere Nuccio Altieri o, più probabilmente, Massimo Casanova, amico personale del Capitano e proprietario del Papeete.



Il fatto che il comunicato del Carroccio pugliese, firmato dal segretario regionale Luigi D’Eramo, visto e rivisto tutto il pomeriggio tra il segretario e i suoi uomini più fidati in Puglia, prenda di nuovo tempo e non dia nessun ok a Fitto, come invece si aspettava Meloni, avvalora lo scenario dipinto da Affaritaliani.it.



"Sono certo che al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano. In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto delle posizioni di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali Salvini, Berlusconi e Meloni". Lo dichiara il segretario regionale della Lega Puglia Luigi D’Eramo.