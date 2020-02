Puglia, la Lega silura (di nuovo) Fitto.Centrodestra, torna tutto in alto mare

Nella Lega pugliese, in stretto contatto con Via Bellerio, hanno letto come vere e proprie "provocazioni" le dichiarazioni fatte ieri dal senatore Ignazio La Russa e da Raffaele Fitto a Bari, in occasione della commemorazione di Pinuccio Tatarella, padre della nuova destra italiana. Dal co-fondatore di Fratelli d'Italia e dall'europarlamentare, candidato da Giorgia Meloni per la guida della Regione contro Michele Emiliano, sono arrivati i "soliti" richiami al rispetto dei patti e degli accordi presi tempo fa con Fitto che ha "perfino" affermato di essere già in campagna elettorale.



Fonti del Carroccio pugliese spiegano come queste parole abbiamo suscitato quasi un'insurrezione tra i militanti leghisti, anche perché "si è deciso che tutto è rimandato al prossimo tavolo nazionale" e quindi affermazioni come quelle fatte dai due esponenti di FdI vengono considerate appunto "provocazioni". Da qui la decisione di rispondere in via ufficiale con una nota - messa a punto per tutta la giornata e virgola per virgola con continui contatti telefonici tra la Puglia, la Calabria (dove è in visita Matteo Salvini) e il vicesegretario Giancarlo Giorgetti - del segretario regionale Luigi D'Eramo, l'unico al momento (a parte Andrea Crippa e lo stesso Salvini) incaricato di parlare a nome della Lega. Il comunicato, ancora una volta, non conferma il sostegno alla candidatura di Fitto e rimanda tutto al prossimo vertice tra i tre leader.

E' evidente che la questione Puglia ormai sia intrecciata con quella della candidatura nelle altre Regioni dove si voterà in primavera (a parte le due dove verranno ricandidati gli uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti, Veneto e Liguria) e cioè Campania, Toscana e Marche. Silvio Berlusconi, incontrando i coordinatori regionali azzurri, ha nuovamente blindato Stefano Caldoro per la Campania soffocando così sul nascere le voci di un compromesso con la sostituzione di Caldoro con il rettore dell'università di Salerno Aurelio Tomasetti. Anche l'ipotesi che il Carroccio schieri in Toscana il sindaco di Grossetto Antonfrancesco Vivarelli Colonna perde quota proprio perché cresce nella Lega, e in Salvini, la voglia di sbarcare al Sud conquistando una Regione.



E, visti i numeri dei sondaggi e delle elezioni europee del 2019, è la Puglia ad essere nel mirino di Via Bellerio e non certo la Campania. Ecco perché le parole "ingombranti" e "troppo spinte" di La Russa e Fitto a Bari non sono state accolte bene tra i leghisti pugliesi (per usare un eufemismo) e hanno scatenato la reazione ponderata ma secca e risoluta di D'Eramo. Insomma, il Centrodestra torna in alto mare sul tema delle candidature alle Regionali di primavera e la sfida Salvini-Meloni è sempre più calda. Il tutto con il paradosso che i primi sondaggi sulla Puglia, ovvero le stime per Affaritaliani.it di Alessandro Amadori, danno comunque il Centrodestra vincente con il 43% viste le divisioni tra Pd, M5S e Italia Viva.