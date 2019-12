Puglia, Meloni: "Fitto nostra proposta". E lui non scioglie ancora la riserva

REGIONALI: PUGLIA, MELONI "FITTO CANDIDATO? E' LA NOSTRA PROPOSTA" - "Non manca molto. Noi ci vedremo nei prossimi giorni, penso, per fare un check definitivo e annunciare insieme tutti i candidati delle elezioni regionali della prossima primavera, a partire da Calabria, poi Puglia e tutte le altre". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia MELONI, in occasione di un comizio a Bari, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano conferme sul nome di Raffaele Fitto come candidato presidente del centrodestra alle prossime Regionali pugliesi. "Sarei onorata - ha proseguito MELONI - se la responsabilita' di individuare il candidato fosse confermata per Fratelli d'Italia. Non ho fatto mistero che, se fosse confermato, chiederemmo una disponibilita' a Raffaele Fitto che secondo me e' un ottimo candidato ma anche egli non ha ancora offerto la propria disponibilita', tra l'altro ha un ruolo in Europa molto importante. Ovviamente aspettiamo di parlare con gli alleati e vedere tutti insieme se vengono confermate le cose che ci siamo detti in passato".



REGIONALI. PUGLIA, FITTO: PRONTO A CAMPAGNA ELETTORALE AL DI LÀ RUOLO - "Sono pronto a fare la campagna elettorale, il resto lo vedremo". È la risposta che il co- presidente del gruppo europeo Ecr - Fratelli di Italia, Raffaele FITTO ha dato ai giornalisti che gli chiedevano se si sente pronto a fare la campagna elettorale per le Regionali pugliesi del prossimo anno come candidato presidente. "Vedremo", ha ribadito l'ex governatore pugliese che ha spiegato che la scelta del nome per la coalizione "e' un tema che affronteranno i leader, come ha detto Giorgia Meloni. Si confronteranno con Matteo Salvini, con Silvio Berlusconi e faremo un confronto. Fratelli d'Italia e' pronta e mi sembra che questa piazza lo testimoni. Come sono pronti gli altri alleati, come io sono convinto sia pronto il centrodestra". "C'e' una discussione in atto - ha sottolineato FITTO - vedremo quello che accadra' nelle prossime ore. Io sono convinto che il centrodestra debba raggiungere il massimo della unita', della compattezza, ci vuole equilibrio quindi lavoriamo in questa direzione. L'unica cosa di cui siamo tutti certi e' che bisogna cambiare volto al Governo di questa regione. Come farlo lo vedremo insieme e io sono convinto di potere, insieme a tutti gli altri, di dare - al di la' del ruolo- un contributo". "Siamo pronti per una grande campagna elettorale per Fratelli di Italia che, come ha detto Giorgia Meloni, e' un progetto che cresce per un centrodestra unito e per un lavoro che, io mi auguro, possa avere l'intera coalizione in grado di poter avere un progetto serio per il futuro di questa regione" un progetto "di profondo e totale cambiamento. Questo e' il mio approccio e il mio contributo che daro' in questi giorni e nei prossimi mesi con tutto il centrodestra".

Legge elettorale: Meloni (FdI), barricate contro proporzionale - "Chi lavora per il proporzionale oggi lo fa per perpetuare l'ingovernabilita'. L'unico obiettivo del proporzionale e' mettere sempre i Governi nelle mani del palazzo e non dei cittadini. Fratelli d'Italia fara' le barricate contro qualunque forma di legge elettorale proporzionale e chi la propone se ne assume la responsabilita' di fronte agli italiani e di fronte alla storia". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia MELONI, rispondendo a margine di un incontro elettorale a Bari alle domande dei giornalisti sulla riforma della legge elettorale. "Penso che la cosa ideale adesso - ha aggiunto - sia tornare al voto e che il modo migliore per tirare fuori l'Italia dalla palude sia darle un Governo scelto dai cittadini con un programma coeso, con una forza capace di farlo durare 5 anni ed e' cio' per cui stiamo lavorando".

Sardine: Meloni (FdI), Pd puo' nascondersi ma resta squalo - "Capisco che la sinistra abbia delle difficolta' a scendere in piazza con i suoi simboli e che quindi abbia bisogno di inventarsene di nuovi. Cari amici del Pd: potete nascondervi dietro tutte le sardine che volete, tanto siete sempre gli stessi squali". Lo ha detto Giorgia MELONI, leader di Fratelli d'Italia, aprendo il suo intervento dal palco di piazza san Ferdinando a Bari.