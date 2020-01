Puglia, Renzi e Calenda si vendicano: alle Regionali polo anti Emiliano

PUGLIA, POLO 'ANTI' EMILIANO: OK CALENDA E +EUROPA A RENZI SU CANDIDATO ALTERNATIVO

Carlo Calenda con Azione e Più Europa condividono la decisione di Matteo Renzi che ha annunciato la presentazione in Puglia di un candidato alternativo a Michele Emiliano. Il leader di Italia Viva ne ha parlato in tv, a L'Aria che Tira su La7. A stretto giro, via social, sono arriva il sostegno di Calenda e Benedetto Della Vedova. "Bene Matteo Renzi. Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con Più Europa. Adelante", scrive Calenda.

Un tweet che viene condiviso dal segretario di Più Europa, Della Vedova: "Concordo con Carlo Calenda che concorda con Matteo Renzi: in Puglia – e non solo - alternativa a sovranisti e populisti", scrive su twitter. Michele Emilano ha rappresentato, durante il governo Renzi, uno dei suoi critici interni maggiori. Ilva, Tap e trivelle fra tutte, ma anche la dicotomia emersa durante la campagna referendaria del 2016, promossa da Matteo Renzi, per la revisione costituzionale. Ora l'ex premier servirà il sua 'vendetta'.

"Su Tap, Ilva, sanità, Xylella, popolare di Bari Emiliano ha idee opposte alle nostre. Sostenere le sue idee significa negare ciò che noi siamo. Ecco perché Italia viva appoggerà un candidato diverso: Emiliano e Fitto sono il passato. La Puglia merita un futuro". Questo il tweet il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Puglia, Emiliano: "Ora paura di niente e nessuno ci fermerà"

"Dopo le primarie del 12 gennaio non abbiamo paura di niente. Abbiamo dato vita ancora una volta a una giornata dedicata alla bellezza della politica. Non sono sorpreso che qualcuno non si senta parte di questa comunità. Lo sapevo da tempo e per questo avevo voluto a tutti i costi le primarie, nonostante fossi il presidente uscente, per impedire alle nostre divisioni umane di prevalere sull'unità di questa comunità". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un post sulla sua pagina Facebook. "Una forza - aggiunge - che si esprime nell'unità di migliaia di persone che hanno partecipato alle primarie, nei sindaci che governano le nostre città, nelle piazze che si mobilitano contro la mafia, nei giovani che sfilano per difendere l'ambiente, nella marea di sardine che dicono no alla cultura leghista e razzista. Noi andremo avanti con il contributo di tutti i pugliesi, perché la Puglia non può essere fermata da niente e da nessuno. Rimaniamo aperti al mondo e alle persone che amano questa regione".