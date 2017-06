Quando Napolitano bloccò l'ascesa di Rodotà al Colle

Radicale, poi Indipendente di sinistra, eletto in Parlamento nelle liste del PCI, Stefano Rodotà, nei difficili anni 70 e 80, condivise, nel Parlamento e nel Paese, con il suo amico e concittadino, il socialista Giacomo Mancini (1916-2002), tante, significative e delicate battaglie, garantiste e laiche, sui diritti civili e per la giustizia giusta, spesso non in linea con le posizioni ufficiali del vertice comunista, guidato, su tali temi, da "Pekkioli".



Nel 2013, quando Re Giorgio fu rieletto al Quirinale, la riconferma bipartisan di Napolitano bloccò il professore calabrese, che era stato candidato per il Colle dal M5S di don Beppe Grillo...



E, pur con rispetto e stima, questa ultima posizione del "professorone" (Renzi dixit) non l'avevano condivisa, in molti, nella sinistra, come il "No" alla riforma della Costituzione...



Divisioni e polemiche non scomparse neppure post-mortem. E, forse, avrebbero dovuto rendere omaggio a Rodotà anche i suoi più recenti contraddittori.

Come avvenne in occasione delle morti, negli anni 80, del comunista Berlinguer e del missino Almirante, ossequiati anche dagli avversari. Altri tempi, altri leader...