Quando Renzi si affacciava da Palazzo Chigi sfidando il protocollo

La foto e il video di Luigi Di Maio e dei ministri grillini che esultano per il def affacciati dal balcone di Palazzo Chigi salutando la folla di parlamentari del m5s raccolti in Piazza Colonna hanno fatto il giro dei telegiornali, dei social network e hanno campeggiato sulle prime pagine di tutti i giornali italiani e internazionali.

Com'era ovvio, si sono sprecati i paragoni con il Duce e le sue apparizioni sul balcone di Piazza Venezia, e qualcuno ha perfino commentato che, fin dalla nascita della Repubblica Italiana, nessun Presidente del Consiglio aveva mai messo il naso fuori delle finestre di Palazzo Chigi.

In realtà, non è così perché - seppur non sia mai uscito sul balcone - durante i suoi mille giorni da primo ministro, Matteo Renzi ha fatto capolino più volte dalle finestre della sede dell'Esecutivo, affacciata su Piazza Colonna.

Il 18 aprile 2014, per esempio, prima di varare il decreto sulle tasse, si affacciò due volte da una finestra di Palazzo Chigi per salutare fotografi e curiosi. Un evento che destò un certo sconcerto (e i soliti parallelismi con il fascismo e con Benito Mussolini, tanto che di lì in poi Renzi fu definito il "ducetto di Rignano"), e che egli liquidò dichiarando di essere stato fotografato durante "l'ora d'aria" dopo giorni di clausura nel palazzo per studiare il provvedimento di cui sopra.

Quindi ripeté l'exploit, poche settimane più tardi, il 2 giugno 2014 quando, dopo la parata per la Festa della Repubblica, si sporse dalla finestra di Palazzo Chigi in maglietta bianca sempre per salutare, facendo gridare allo "scandalo" per lo sgarbo al cerimoniale e per la mise non esattamente istituzionale con la quale si era affacciato.





Pochi giorni dopo, il 6 giugno 2014, si riaffacciò per salutare una scolaresca che lo aveva evocato a gran voce dal basso, questa volta presentandosi in maniche di camicia. Il 3 febbraio 2015, invece, giorno del giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Renzi si affacciò da una finestra - questa volta del Quirinale - rispondendo alla serenata suonatagli dal Trio Medusa.





Ricomparve poi, qualche anno dopo, il 7 dicembre 2016 facendo capolino da una finestra chiusa intento a fare una telefonata e con un severo cipiglio. Erano giorni tragici per lui, immediatamente successivi alla sconfitta del referendum del 4 dicembre e alle sue dimissioni. L'allegria delle precedenti apparizioni (nella foto dell'Ansa qui sotto, a destra, lo vediamo fotografato il 6 giugno 2015) era del tutto svanita, lasciando posto a una fosca cera di preoccupazione e delusione.