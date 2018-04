Ma servono davvero tre corrispondenti dal Quirinale, ciascun tg con il suo, per dire le stesse cose molto generiche, ufficiose, vaghe e allusive, frutto di un caffè con l’addetto stampa? Pluralismo? Ma dai, non dicono nulla, mai una notizia, e ripetono le stesse vuote banalità che sarebbero riassumibili in una battuta da studio, senza nulla togliere alla completezza della copertura informativa. Risparmiamo, no? Tagliamo soldi pubblici spesi inutilmente