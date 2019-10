Draghi al Colle, Giorgetti apre. Zingaretti: ottimo servitore dello stato

La Lega potrebbe votare Draghi per il dopo Mattarella? "E', come si usa dire, una risorsa della Repubblica. Lo ha detto anche Berlusconi. Vedremo, non so se la Lega sarebbe pronta... c'è ancora tempo". La confidenza di Giancarlo Giorgetti, riportata da Il messaggero, è uno dei tasselli del nuovo corso leghista. Un segnale moderato all?Europa per uscire dall'isolamento internazionale in vista di un ritorno a palazzo Chigi.

Quirinale: Zingaretti, Draghi sarebbe ottimo servitore dello Stato

"Mario Draghi è una delle più grandi personalità italiane in Europa e nel mondo, sarebbe sicuramente un eccellente servitore dello Stato". Lo dice a Radio Capital il segretario del Pd Nicola Zingaretti a chi gli chiede se l'ex presidente della Bce può essere un buon candidato per il Quirinale.