Radio Radicale, Crimi: "I 3 mln concessi peseranno sul fondo pluralismo"

“I 3 milioni di euro concessi a Radio Radicale grazie all’emendamento del dl crescita che vanno ad aggiungersi ai 4 milioni previsti come Dipartimento editoria, peseranno sul riparto del fondo per il pluralismo. Lo dico per chiarezza e correttezza, perché quando usciranno a breve i dpcm con la ripartizione, quei 3 milioni dovranno venir fuori da qualche parte”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Vito Crimi, a margine dell’incontro con gli Stati generali, dedicato all’incontro con gli editori.

“Dai 110 milioni di euro complessivi stanziati, fatte salve quelle voci vincolate per legge per stampa estera, cooperative, giornalisti e così via, i 3 milioni peseranno sul riparto, previsto per tutte le testate di quotidiani e periodici che accedono al fondo. Non ce se ne deve stupire”. All’emendamento in questione, presentato in commissione Bilancio e Finanze della Camera, ha votato a favore il Partito democratico e la Lega. Contro invece il Movimento 5 stelle.