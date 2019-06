Raffaele Fitto nominato co-presidente, insieme al Legutko guiderà Ecr al Pe

L'eurodeputato italiano Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) è stato eletto co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr) insieme al polacco Ryszard Legutko (Diritto e giustizia-Pis). In Ecr oggi è ufficialmente entrata anche la delegazione degli spagnoli di Vox. È l’unico caso in Europa di Famiglia europea guidata anche da un italiano. Questa scelta è anche legata alla rilevanza di fratelli d’Italia all’interno dei conservatori a seguito delle elezioni europee: la seconda delegazione per grandezza dopo i polacchi del pis di Kaczynsk. Grazie a Fratelli d’Italia dunque l’Italia non avrà un ruolo marginale in Europa e darà voce a una delle famiglie più importanti.

IL COMUNICATO DI GIORGIA MELONI (Fratelli d'Italia)

Grazie a Fratelli d’Italia cresce il peso dell’Italia in Europa: è un orgoglio l’elezione all’unanimità di Raffaele Fitto alla co-presidenza del gruppo dei Conservatori europei nel Parlamento Ue. È il riconoscimento dello straordinario risultato elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia alle europee, frutto del percorso di inclusione e allargamento del nostro movimento, che ci permette di essere la seconda delegazione per grandezza in ECR dopo gli amici polacchi del PiS. Complimenti e buon lavoro a Raffaele Fitto, che oggi vede riconosciuti l’impegno e il lavoro di tanti anni in Europa. Le mie congratulazioni anche a Ryszard Legutko, che guiderà insieme a Fitto il gruppo di ECR, e un grande in bocca al lupo a Jan Zahradil, designato oggi come candidato dei conservatori alla presidenza del Parlamento europeo.