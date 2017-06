Raggi all'Opera: "Sovraccarica d'impegni. L'obiettivo è trovare spazio per me"

Virginia Raggi interviene alla presentazione della nuova stagione del Teatro dell'Opera e, interrogata sul perché sia comparsa una sola volta al Costanzi, della cui fondazione è presidente, risponde: "Devo gestire sicuramente un'agenda che è sovraccarica di impegni. Ma il mio obiettivo, per il prossimo anno, è quello di trovare più spazio per me perché venire al Teatro dell'Opera di Roma non è un impegno. Ritaglierò degli spazi per Virginia. Spero di riuscirci. Sono sicura di riuscirci".

La stagione inizierà ufficialmente il 15 novembre con Don Chisciotte il balletto firmato nella versione originale nata per l'American Ballet Theatre, dal celebre ballerino e attore russo Mikhail Baryshnikov.