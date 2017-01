Virginia Raggi, avviso di garanzia. Quando diceva: "Gli indagati vanno cacciati"



Virginia Raggi e l'avviso di garanzia. Ci fu un tempo in cui l'attuale sindaco di Roma faceva sapere che gli indagati "vanno tutti cacciati". Torna alla luce il post in cui rispondeva su Twitter a Matteo Orfini. Era il settembre 2015, Ignazio Marino era pericolosamente in bilico paurosamente (e sarebbe stato deposto il 30 ottobre).

Orfini dopo l'ennesimo rimpasto nella giunta del comune di Roma cercava di dagli un minimo di stabilità. E Virginia Raggi andò all'attacco. Come tutto l'M5S che chiedeva dimissioni al primo avviso di garanzia. "La presunzione d'innocenza per i politici non deve esistere", spiegava Luigi Di Maio.