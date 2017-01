Virginia Raggi e le frasi in chat a Marra: dovevi dirmi dei 20 mila euro

"Mi dovevi dire questa cosa dei 20 mila euro, così mi metti in difficoltà": così diceva la sindaca Virginia Raggi in chat con Raffaele Marra a proposito di Renato Marra, fratello dell’ex capo del Personale, promosso al dipartimento al Turismo e rientrato nei ranghi della polizia municipale dopo l’affaire Scarpellini, come racconta il Corriere della Sera. Il contenuto di questa chat è agli atti dell’inchiesta sulle nomine fatte in Campidoglio con l’insediamento della giunta dei Cinque Stelle e non in linea con il testo unico degli enti locali. É un dettaglio della conversazione via Telegram avuta sulla chat dei "quattro amici al bar" ossia Raggi, Marra, Daniele Frongia e Salvatore Romeo, nella quale la stessa Raggi s’informa sulle procedure che avrebbe dovuto adottare per promuovere a capo dipartimento Renato Marra.