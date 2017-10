Raggi - Lorenzin: una nuova polemica su Roma

La recente polemica tra la ministra della Sanità Beatrice Lorenzin e la sindaca di Roma Virginia Raggi è significativa del livello di conflittualità a cui si è giunti.

La Lorenzin attacca la Raggi citando i dati del responsabile dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi che dicono che Roma tra 28 grandi capitali Ue è l’unica che vede un arretramento nel campo sanitario e cioè 12 persone su 100 rinunciano alle cure per mancanza di risorse finanziarie.

I Cinque Stelle -dal loro lato ribattano che i dati sono riferiti al periodo 2005 - 2013, quando non c’era ancora la loro sindaca e che, comunque, la Sanità è di competenza regionale.

In effetti è così.

Tuttavia, c’è un fatto da considerare in questa diatriba ed è che Roma, la Capitale d’Italia, la città più famosa al mondo per il turismo e per la sua storia, ha imboccato una strada di declino progressivo che si è esponenzialmente accentuato proprio da quando la Raggi è diventata sindaca.

Declino progressivo in tutti i campi: dalle buche stile Beirut che si aprono ogni giorno e soprattutto dopo la pioggia, ai trasporti sempre in sciopero e comunque mai puntuali, dall’acqua a rischio a causa di prelievi non consentiti, ai rifiuti dilaganti, all’epidemia portata dalle zanzare, alla vegetazione incolta piena di serpenti e cinghiali di ad una amministrazione lenta ed inefficiente.

E poi c’è la crisi economica che a Roma dura ormai da 10 anni e non è mai passata. Crisi economica che porta a difficoltà economiche per le famiglie e per i singoli che non hanno più i soldi per curarsi e qui ci si riconnette alla polemica prima detta con la Lorenzin.

La Raggi sa benissimo della crisi, ma si permette di non rispondere alle telefonate di un ministro, quello dello Sviluppo Economico e cioè Carlo Calenda che vorrebbe aiutare Roma con un tavolo ad hoc.

In compenso però, la Raggi lancia temi fondamentali per la Capitale d’Italia come l’introduzione di una moneta diversa dall’euro e cioè il sesterzio romano oppure una teleferica degna di climi alpini piuttosto che di ponentini romani.

E questo che i romani e gli italiani non perdonano alla sindaca e non la gestione del passato.