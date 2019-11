Rai, Capitanio (Lega): interrogazione su presunti conflitti interesse direttore comunicazione e ufficio stampa Fiorello

“Dopo il servizio di Striscia la Notizia, il gruppo Lega ha presentato un'interrogazione in Vigilanza RAI per chiarire, e possibilmente smentire, i presunti conflitti di interesse tra il direttore della comunicazione scelto dall'amministratore delegato Salini e l'ufficio stampa della nuova trasmissione di Fiorello. Abbiamo già evidenziato con un'altra interrogazione la nostra seria preoccupazione per scelte aziendali che devono essere trasparenti e cristalline, a partire nelle future nomine delle direzioni di genere su cui eserciteremo un controllo ferreo. Risparmiando su consulenze inutili, ingaggi faraonici e produzioni esterne potremo così arrivare allo storico obiettivo della Lega della progressiva riduzione del canone RAI”.Lo dichiara il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della commissione Vigilanza Rai.