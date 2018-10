Rai, il presidente Foa ad Affaritaliani.it: "Così abbiamo scelto i direttori"

"Alla fine siamo contenti come consiglio di amministrazione per il fatto che siamo stati coerenti con quello che avevamo annunciato nelle scorse settimane. Sia io sia Salini, ma anche tutto il consiglio, avevamo detto di voler valorizzare le risorse interne alla Rai e così è stato". Il presidente della Rai Marcello Foa, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le nomine dei direttori varate oggi dal cda della tv di Stato.



Fina dall'inizio volevate puntare su risorse interne e così è stato. Giusto?

"Esatto, sono tutte nomine scelte tra chi lavora in questa azienda da tanti anni. Crediamo che all'interno della Rai ci siano tante risorse che meritano una bella opportunità professionale. E su nomine così importanti, che mediaticamente sono quelle più delicate, siamo stati coerenti fino in fondo".



Dalle opposizioni però accusano che è la Rai del governo M5S-Lega e che la maggioranza si è presa tutto...

"Non capisco questa domanda".



Sa bene di cosa parlo...

"Non spetta a me nel mio ruolo istituzionale partecipare al dibattito politico".



Ok, ma le accuse?

"La selezione fatta da Salini è stata su criteri professionali e se si guardano i profili delle persone scelte e i loro percorsi professionali si nota benissimo che sono piuttosto disparati, a riprova che c'è stata una selezione davvero attenta e basata su uno studio dei cv molto minuzioso che ha richiesto un mese di tempo".



Perché così tanto tempo?

"Quando sei nuovo in una posizione magari conosci solo i volti televisivi mentre è importante conoscere anche chi sta dietro".



Obiettivo battere Mediaset come share e ascolti?

"L'obiettivo è fare una buona informazione che recupera la fiducia dei cittadini".



Ma lo share conta...

"Se facciamo una buona informazione i cittadini apprezzano e quindi speriamo ovviamente di fare meglio dei nostri concorrenti".