Rai, M5S: giornalisti radical chic ancora asserviti al Partito Democratico

“Corrado Augias rappresenta al meglio quei giornalisti che lavorano in Rai e continuano imperterriti nel loro fazioso teatrino da moralizzatori rivendicando i valori di sinistra ma con il portafoglio a destra. Facile sventolare giudizi dall’alto delle loro terrazze radical chic con stipendi da capogiro e completamente distaccati dalla realtà. Tra un calice di champagne e l’altro, attaccano le misure che questo Governo ha realizzato per 5 milioni di persone in difficoltà economica e per il rilanciare il Paese. Una vergogna assoluta che si riscontra nel Servizio Pubblico che, purtroppo, continua ad essere asservito rispetto al partito di riferimento di questi signori e della peggiore élite di questo Paese, il Pd” – lo dichiara Veronica Giannone, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.