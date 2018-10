Rai: salta Paterniti al Tg1. Rinvio sulle nomine dei direttori

Intesa rinviata sulle nomine Rai tra M5s e Lega. Nel corso della cena di ieri sera tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla presenza di Giuseppe Conte, l'accordo, quasi chiuso su tutto il resto, si e' 'incagliato' attorno alla figura del direttore del Tg1. Il nome proposto dal Movimento 5 stelle, ovvero quello dell'ex corrispondente da Bruxelles, Giuseppina Paterniti, avrebbe incontrato resistenze 'interne' all'azienda e non avrebbe entusiasmato i leghisti. Il nodo del Tg1 avrebbe cosi' fatto saltare momentaneamente tutto lo schema che prevedeva alla guida del Tg2 l'attuale vice direttore del Tg1 Gennaro Sangiuliano e la conferma di Luca Mazza' al Tg3. La discussione e' stata rinviata anche se i tempi stringono con la necessita' di chiudere entro la data per la quale erano stati pre-allertati i componenti del cda Rai per un'eventuale convocazione, ovvero venerdi'.