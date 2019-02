Rai, scoppia il caso Corrado Augias. M5S: altro sperpero di denaro pubblico

RAI, DI LAURO (M5S): AUGIAS ESEMPIO DI SERVIZIO PUBBLICO CONTROLLATO DALLA POLITICA - “Da Augias a Fazio, quanto sperpero di denaro pubblico in Rai? Soldi degli italiani spesi per permettere a queste persone di parlare di solidarietà e rispetto (tanti bei valori!), ma poi pensano soprattutto a gonfiare il proprio portafoglio. A Corrado Augias non basta lavorare e scrivere per il gruppo del PD L’Espresso/La Repubblica, ma porta a casa anche 370 mila euro dalla Rai. Personaggi politicizzati che dovrebbero lasciare spazio ai giovani e alla meritocrazia”, lo scrive Carmen Di Lauro, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera e componente della commissione Vigilanza Rai.

RAI, GIORDANO (M5S): IL “SOBRIO” AUGIAS, COSA ASPETTA A TAGLIARSI LO STIPENDIO? - “Augias rappresenta un altro sperpero di denaro pubblico in Rai. Sono certa che, dall’alto della sua esperienza di 83enne, si renda conto che non è coerente l’atteggiamento di chi predica solidarietà e sobrietà ma poi incassa 370.000 euro dai contribuenti italiani, oltre al lauto compenso datogli dal gruppo L’Espresso/La Repubblica. In tempi difficili come questi, dove alcuni giovani preparati - anche in RAI - guadagnano cifre irrisorie rispetto a lui, tutti dobbiamo fare sacrifici. Noi oggi abbiamo restituito 2 milioni di euro, Augias cosa aspetta?”, così Conny Giordano, PortaVoce del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione vigilanza Rai.

Rai, M5S: giornalisti radical chic ancora asserviti al Partito Democratico - “Corrado Augias rappresenta al meglio quei giornalisti che lavorano in Rai e continuano imperterriti nel loro fazioso teatrino da moralizzatori rivendicando i valori di sinistra ma con il portafoglio a destra. Facile sventolare giudizi dall’alto delle loro terrazze radical chic con stipendi da capogiro e completamente distaccati dalla realtà. Tra un calice di champagne e l’altro, attaccano le misure che questo Governo ha realizzato per 5 milioni di persone in difficoltà economica e per il rilanciare il Paese. Una vergogna assoluta che si riscontra nel Servizio Pubblico che, purtroppo, continua ad essere asservito rispetto al partito di riferimento di questi signori e della peggiore élite di questo Paese, il Pd” – lo dichiara Veronica Giannone, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.