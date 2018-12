Redditi, il più ricco del Parlamento? Galliani al top con 10,6 milioni

Il più ricco dei parlamentari? E' un illustre esordiente: Adriano Galliani. Lo scrive il Fatto Quotidiano in un articolo a firma Carlo Tecce che ricorda come la classifica dei redditi dei senatori e dei deputati non sia ancora completa, perché non sono chiusi i termini per presentare le dichiarazioni (è considerato l’imponibile 2017).

Secondo la ricostruzione del Fatto, il senatore forzista, berlusconiano più di Silvio Berlusconi, per quasi trent’anni amministratore delegato del Milan pluridecorato (adesso lo è del Monza in Serie C), con guadagni per oltre 10,6 milioni di euro, appare imbattibile. I documenti consegnati al Senato rammentano peraltro che Galliani non ha smesso con la professione imprenditoriale e dunque è ai vertici di Fininvest Res (immobile) e di Costa Turchese (terreni in Sardegna).