Reddito di cittadinanza ai residenti da almeno 10 anni, chi froda in carcere

Reddito di cittadinanza: bozza dl, a residenti in Italia da almeno 10 anni

Al via il reddito di cittadinanza da aprile 2019. Lo conferma una bozza del decreto, contenente anche quota 100, che si sta mettendo a punto in queste ore. Ma per chiedere e ottenere il sussidio sono previsti una serie di requisiti scritti nero su bianco. Fra questi: bisogna essere residenti in Italia in modo continuativo da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda e costituire un nucleo familiare che ha un reddito Isee inferiore a 9360 euro, e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 30mila euro.

Niente reddito di cittadinanza per disoccupati dopo dimissioni volontarie

Niente reddito di cittadinanza, invece, ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa. Il reddito e' "condizionato" alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di "immediata disponibilita' al lavoro" e all'adesione ad un "percorso" di "accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale" che prevede servizi alla comunita' e riqualificazione professionale, completamento agli studi e altri impegni che verranno individuati dai servizi competenti. Esonerati dagli obblighi coloro che hanno carichi di cura, perche' con figli sotto i tre anni o con persone disabili.

R.cittadinanza: carcere da 1 a 6 anni per chi froda

Chiunque chieda il reddito di cittadinanza fornendo con dolo dati e notizie che non rispondono al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni, e' punito con la reclusione da uno a sei anni oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito. In caso di dolo il reddito non puo' essere richiesto se non dopo dieci anni dalla sanzione. E' quanto prevede una bozza del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100.

Pensioni: al via "quota 100", scattera' dal 1 aprile

Dal 1 aprile scattano i nuovi pensionamenti con "quota 100", ovvero 62 anni di eta' e 38 di contributi minimi. Lo prevede l'ultima bozza del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100. Vengono cosi' confermati i requisiti d'accesso: la misura viene introdotta "in via sperimentale" per il triennio 2019-2021.