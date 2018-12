Reddito di Cittadinanza alle imprese, fa breccia la proposta del leghista Siri

Più la torta delle finanze si restringe, più le idee buone solitamente prendono quota, non foss'altro che, ogni centesimo, dev'essere messo a frutto nel migliore dei modi per portare a casa il risultato, anche quando i saldi chiedono una stretta ai desiderata iniziali. Sappiamo bene che dopo i correttivi alla Manovra di Bilancio lo stanziamento per il reddito di cittadinanza è sceso attorno ai 7 miliardi, di cui uno andrà a rimpolparenavigat i Centri per l'impiego (CPI).

Ora però che la cornice del provvedimento è pronta, bisogna incastonare la tela dei requisiti e delle modalità, così abbiamo le prime direzioni del provvedimento. Anzitutto, il Reddito di Cittadinanza (RDC) sarà conteggiato a cicli di 18 mesi l'uno. Poi, un ruolo chiave lo avranno i prima citati CPI, oltre alle agenzie del lavoro private. Chi dovesse rifiutare un'offerta di lavoro, potrebbe riceverne poi una seconda lontano da casa. Non solo, i controlli reddituali saranno incrociati tra Poste ed INPS, dopodiché verranno spedite le carte per l'erogazione del sussidio. L'importo massimo sarà di 1.050€ mensili modulati con due requisiti, reddituali (divisi per nucleo famigliare), e con contributi fissi per l'affitto (280€) per chi non detiene abitazioni di proprietà.

Ecco però all'improvviso, affianco all'assunzione dei navigator che seguiranno 100-150 persone cad.uno per procacciare un impiego, spunta il ruolo attivo delle imprese come caldeggiato nei mesi scorsi da Armando Siri, ormai il Sottosegretario ai Trasporti di casa Lega è più influente del Ministro dell'Economia su tutti i dossier caldi. Dunque per non far poltrire sul divano i percettori del RDC, le imprese che assumeranno direttamente i lavoratori disoccupati riceveranno per intero l'importo da girare poi a mo' di retribuzione all'impiegato, mentre la durata del contributo raddoppia nel caso in cui si stipuli un patto di formazione di almeno 100 ore tra lavoratore e datore.

Perfino Renzi il 10 Dicembre scorso, fiutata la brillantezza dell'idea di Armando Siri - che piace molto anche alle associazioni di categoria - l'ha rubata per un suo post Facebook, facendo il controcanto ai pentastellati. Se a tutto ciò aggiungiamo la Flat Tax e la Pace Fiscale col Saldo e Stralcio, è lecito aspettarsi una "promozione" del Senatore Siri al dicastero dell'Economia.