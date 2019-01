Reddito di cittadinanza, dopo un anno si perde il sussidio se...

Reddito di cittadinanza: stop dopo un anno se non si accetta offerta congrua

Dopo un anno se il beneficiario del reddito di cittadinanza rifiuta un'offerta "congrua di lavoro" perdera' il diritto. E' quanto prevede la bozza del decreto in cui si spiega che "decade dal reddito di cittadinanza chi rifiuta un'offerta di lavoro congrua, dopo averne gia' rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio".

Reddito di cittadinanza: possibili sconti su mezzi pubblici e tutela salute

"Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del reddito di cittadinanza, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute". E' quanto si legge nella bozza del decreto che il Governo dovrebbe approvare giovedi' in Consiglio dei ministri.

Reddito di cittadinanza: Inps potra' scrivere ad aventi diritto

"L'Inps e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul reddito di cittadinanza ai nuclei familiari che a seguito dell'attestazione dell'Isee presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili" con i criteri per riceverlo. E' quanto si legge nella bozza del decreto che arrivera' giovedi' in Cdm.

Reddito cittadinanza: Di Maio, giovedi' in Cdm si' definitivo

"Giovedi' in Consiglio dei ministri arrivera' l'approvazione definitiva del reddito di cittadinanza". L'ha dichiarato il vicepresidente Luigi Di Maio nel suo intervento a Porto Torres (Sassari), dove ha cominciato la sua visita in Sardegna a sostegno del candidato presidente della Regione per il M5S Francesco Desogus. "Le imprese che assumeranno chi beneficia del reddito di cittadinanza avranno sgravi fiscali fino a 18 mesi".