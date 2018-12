Reddito cittadinanza: fonti governo, resta a 780 euro

"Non c'e' mai mai mai stata neanche per un secondo l ipotesi di far scendere il reddito di cittadinanza a 500 euro". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi ad Affaritaliani.it, secondo cui il valore della misura resta di 780 euro contrariamente a quanto scritto da alcuni organi di stampa.