Reddito di cittadinanza, l'Inps mette online i moduli per la richiesta

Reddito di cittadinanza: Oggi dal sito dell'Inps è possibile scaricare il modulo per richiederlo, ma attenzione ad avere i requisiti

L'Inps ha messo online i moduli per fare richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza, scaricabili dal sito ma che si potranno presentare solo a partire dal 6 marzo. Si tratta di 9 pagine, 4 di spiegazione e 5 da compilare con i propri dati.