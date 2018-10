Reddito di cittadinanza, le offerte di lavoro saranno su base geografica

"Non sarà il reddito su base geografica ma le offerte di lavoro". Lo precisano fonti di palazzo Chigi dopo l'annuncio fatto sabato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza su base geografica.

La distribuzione delle risorse per il reddito di cittadinanza sara' "equa" e "non ci saranno esclusi al sud, come non ci saranno esclusi al nord": lo si legge in un posto del Movimento cinque stelle condiviso dal vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio su Facebook nel quale si definisce fake news quanto scritto su un quotidiano.

"Semplicemente - si legge sul post - la distribuzione delle risorse, finalmente trovate dopo che per anni i giornali avevano raccontato che era impossibile, sara' equa. Questa e' la pura e semplice verita', che viene stravolta per scopi propagandistici. Il Reddito di Cittadinanza - sottolinea - aiuta finalmente tutti gli italiani, da nord a sud, per sancire la parita' di diritti sociali di ognuno davanti allo Stato. Chi ci perde sono i potenti che finora hanno fatto il bello e il cattivo tempo, quelli come De Benedetti che tra le altre cose possiede anche La Stampa e La Repubblica. A buon intenditor poche parole".