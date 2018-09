Reddito cittadinanza? Prima gli italiani. Di Maio e Salvini trovano la quadra

Come può un provvedimento ideologicamente ostile alla base elettorale e valoriale, al ceto medio produttivo, inviso ai propositi della Lega e del centrodestra tutto, diventare appetibile, digeribile e chissà, forse alla fine apprezzabile?

Il leader della Lega ci sta abituando a dei capolavori mediatici, di stile, e di pragmatismo. Se il programma elettorale del M5S spesso è un Tavernello di bassa qualità agli occhi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e pezzo di Paese, lui riesce a venderlo come Champagne da ristorante stellato.

L’alchimista Matteo Salvini piglia le 5stelle di Di Maio e le forgia in stelle michelin, trasformando anche il Reddito di Cittadinanza in un prelibato piatto per la sua tavola.

Molti puntavano su questo cavallo di battaglia per incrinare il Contratto del Cambiamento, affinché gli euro scuciti con parsimonia dal Ministro dell’Economia Tria collassassero di fronte al battibecco tra Flat Tax e reddito universale.

A questo punto il vice-Premier e Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico scioglie l’impasse, “abbiamo corretto la proposta di legge” precisando “è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani.” Quale migliore sponda per il Carroccio? “Prima gli italiani”, questa misura sarà a sostegno delle fasce più deboli, connazionali, che vertono in condizione di difficoltà.

Una misura che non servirà a bighellonare sul divano e che sarà rivolta solo a chi in questi anni abbia contribuito a formare questo Paese, con tasse, istruzione, lavoro, contributi. Una dicotomia coerente e logica, se spiegata bene, con la rivoluzione fiscale.

Nel frattempo che la ristrutturazione del peso erariale porti i suoi benefici sull’occupazione, sul fronte della domanda interna e sul lavoro, nel breve periodo incidiamo con il sostegno alla povertà, onde evitare che nessuno in emergenza finisca per rovistare nei cassonetti.

Non vanno puniti i ricchi e non vanno condannati i poveri, esiste equilibrio migliore? Due misure complementari che potranno far superare lo scoglio della manovra economica. Con Berlusconi che prega San Gennaro per ottenere una lite tra i nuovi coniugi.

@andrewlorusso