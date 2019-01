Reddito e quota 100, giovedì mattina vertice Conte-Di Maio-Salvini

Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno giovedì mattina per fare il punto sul decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Sempre a quanto si apprende da fonti governative leghiste, il vertice a tre servirà per limare le due misure prima dell'approdo in Consiglio dei ministri, che era annunciato per giovedì e che dovrebbe quindi slittare nuovamente dopo il rinvio della scorsa settimana. Tra le ipotesi vi è anche quelle che il Cdm possa tenersi vernerdì compatibilmente con gli impegni dei tre leader.