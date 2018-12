Reddito, Giorgetti punge il M5S. "Piace all'Italia che non ci piace..."

Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, torna a pungere i 5 Stelle. "Può piacere o no, ma purtroppo il programma elettorale dei 5 Stelle al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto il reddito di cittadinanza; credo che abbia orientato pochissimi elettori della mie zone. Magari è l'Italia che non ci piace ma con cui dobbiamo confrontarci e governare", ha affermato il braccio destro di Matteo Salvini partecipando al convegno 'Sovranismo vs. populismo: il nuovo bipolarismo' in Senato. Non è la prima volta che Giorgetti affonda il colpo contro gli alleati di governo, tanto che in molti tra i grillini hanno iniziato a vedere con sospetto l'uomo forte della Lega a Palazzo Chigi. Le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio potrebbero scatenare nuove polemiche o, comunque, mal di pancia tra i due alleati di governo. Di conosce GG (così chiamano Giorgetti nella Lega) spiega che "si diverte come un matto a fare queste uscite al limite della rottura ma che certamente non piacciono affatto ai 5 Stelle. E' fatto così...".