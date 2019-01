Referendum anti-reddito di cittadinanza? Vecchi partiti rispettino i cittadini

Di Francesco D’Uva, capogruppo M5S alla Camera



Sono basito, anzi sconvolto. Sì... sono sconvolto per questa idea folle di raccogliere le firme e fare un referendum contro il reddito di cittadinanza. Ma che idea è questa? Significa andare contro quei milioni di cittadini che oggi soffrono e vivono sotto la soglia di povertà. E non per scelta loro. I vecchi partiti - che oggi si ritrovano accomunati dalla stessa imbarazzante idea di abolire il reddito di cittadinanza - dovrebbero avere il pudore di rimanere in silenzio. Con questa “ideona” hanno fatto una sola cosa: tradito i valori del popolo italiano. Le opposizioni vadano pure contro il MoVimento, ma farebbero bene a evitare una becera propaganda politica “usando” i cittadini. Questo non è accettabile.