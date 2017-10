Referendum autonomisti, Daniele Capezzone si avvicina alla Lega

Di Daniele Capezzone

NEW DIRECTION ITALIA: PRIMO CONVEGNO IL 18 OTTOBRE: ANNOTATE LA DATA! FEDERALISMO COMPETITIVO O NEOCENTRALISMO REGIONALE? VERSO I REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE

Poche righe per segnalare due cose:

-il grande (francamente, non immaginabile) successo su Facebook e Twitter delle infografiche quotidiane (con decine di migliaia di contatti!) con cui stiamo piano piano dando notizia dell'esistenza di New Direction. Al mattino, segnalando una citazione classica liberale, al pomeriggio presentando una delle personalità del comitato scientifico e del cda di New Direction Italia;

-qui sotto, un primo convegno per il 18 ottobre prossimo.

Siamo solo all'inizio, ma i primi segnali sono molto incoraggianti.

NEW DIRECTION ITALIA

18 OTTOBRE, ORE 17

Roma - Sede di Corso Vittorio Emanuele II, 18

NORD, SUD, REFERENDUM, REGIONI.

FEDERALISMO COMPETITIVO O NEOCENTRALISMO REGIONALE?

Verso i referendum del 22 ottobre: il dilemma dell'articolazione dello stato italiano

L’articolazione dello stato è sempre più un grande dilemma italiano.

Da un lato, servirebbero una più vasta autonomia, forse addirittura una ripresa di discussione sul tema troppo a lungo accantonato del federalismo, e in ogni caso decisioni più vicine al territorio: gli elettori lo chiedono e lo chiederanno in modo via via più pressante.

Sarebbe anche altamente auspicabile una maggiore responsabilizzazione economica degli amministratori territoriali: renderli più o meglio accountable per ciò che decidono su spesa pubblica e tasse, consentendo agli elettori di giudicarli anche su questo terreno. E, in parallelo, sarebbe utile innescare anche una virtuosa competizione tra territori, affinché i sistemi a tasse basse-spesa controllata-servizi efficienti possano fungere da modello e attrazione per gli altri.

Dall’altro lato, però, occorre anche interrogarsi sulla performance delle istituzioni esistenti (a partire dalle regioni), oggi tutt’altro che soddisfacente, con i vizi del centralismo che sembrano spesso moltiplicati su scala regionale, alimentando il male che proprio la vicinanza al territorio avrebbe dovuto e dovrebbe contrastare. E’ una realtà che non può essere nascosta o sottovalutata o addirittura sacrificata, sull’altare del “territorio”.

Iniziamo a discuterne alla vigilia dei referendum del 22 ottobre, per contribuire a fare di quell’esito consultivo non solo l’occasione per prevedibili e contrapposte prese di posizione politiche, ma – auspicabilmente – per la ripresa di un dibattito di fondo sulle decisioni che il prossimo Parlamento sarà inevitabilmente chiamato a prendere.



Temi in discussione:

-l’attuale articolazione istituzionale e le sue criticità

-la fotografia sociale ed economica di oggi: Italia a tre velocità. Il Nord in ripresa (in qualche caso, con segnali di ripresa sostenuta), il Sud fermo, il resto delle regioni in affanno

-quale l’assetto istituzionale potenzialmente in grado di minimizzarelo spreco del denaro dei contribuenti e di massimizzarne il buon uso?

-c’è spazio per un recupero di riflessione federalista in Italia?

-esiste una risposta univoca per la “questione settentrionale” e per quella “meridionale”?

-c’è nel ceto politico una tendenza a demandare troppo agli elettori per sottrarsi all’onere di una decisione?

Relazione introduttiva:

- Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale

Ne discutono:

-Mariano Bella, Direttore Ufficio studi Confcommercio

-Federico Cartelli, saggista, autore di “Storia del federalismo elvetico”

-Lorenzo Castellani, docente di Storia delle istituzioni politiche

-Luigi Di Gregorio, politologo, docente di Comunicazione politica, pubblica e sfera digitale

-Paolo Reboani, economista del lavoro, esperto di relazioni industriali, saggista

-Pierpaolo Vargiu, deputato

