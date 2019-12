Taglio dei parlamentari, c'è il quorum firme per il referendum

Con la 64esima firma, quella di Francesco Giacobbe, esponente del Pd eletto in Australia, è stato raggiunto il quorum dei senatori (un quinto del totale) necessario ad avviare il referendum sul taglio dei parlamentari. Ma, come scrive Repubblica, è stata fondamentale un'accelerazione che, in questi giorni, ha coinvolto anche alcuni esponenti di punta di Forza Italia, come Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Antonio De Poli. Le sottoscrizioni, custodite in un ufficio di Palazzo Madama, dovrebbero essere trasmesse nelle prossime ore in Cassazione. A meno di colpi di scena, si blocca l'iter per l'entrata in vigore della legge.