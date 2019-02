Referendum: primo via libera della Camera alla proposta di legge con 272 si

M5s esulta: alla maggioranza mancano 71 voti. La premessa è d'obbligo: nel numero finale dei voti favorevoli incassati dalla riforma costituzionale che introduce il referendum propositivo, ovvero 272 si', va calcolato il numero dei deputati assenti 'giustificati', tra quelli in missione e quelli assenti per altri motivi ma comunque non computati tra le assenze non giustificate. Fatta questa premessa, alla maggioranza giallo-verde, nel voto della Camera sul primo via libera alla riforma, 'mancano' 71 voti. M5s e Lega, infatti, sulla carta possono contare su 343 voti (123 deputati della Lega e 220 deputati di M5s). Numeri a parte, esulta il Movimento 5 stelle che del referendum propositivo ha fatto un cavallo di battaglia, e la maggioranza accoglie il voto favorevole alla riforma con un lungo applauso in Aula.