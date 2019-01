Referendum propositivo, Suriano (M5S): "Svolta epocale per la democrazia"

“La nostra proposta di riforma costituzionale che prevede l'indizione del referendum propositivo nel caso in cui una proposta di iniziativa popolare non venga esaminata entro 18 mesi, è una riforma di carattere epocale per la democrazia. Qualora il parlamento non si attivi tempestivamente saranno i cittadini ad esprimersi e quesito significa che le proposte popolari non resteranno più in un cassetto”. E’ quanto affermato, in una nota, da Simona Suriano, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Con questa riforma vogliamo avvicinare i cittadini alla vita politica, al dibattito e alla democrazia. Sono infondati poi i timori che con questo strumento daremo occasione ai cittadini di proporre leggi pericolose. La riforma prevede infatti che la proposta di iniziativa popolare, e l'eventuale referendum, non possono mai contrastare coi principi fondamentali della Costituzione. Con questa riforma, grazie anche al contributo del ministro Fraccaro, i cittadini saranno chiamati ad attivarsi, informarsi e partecipare attivamente per il bene del loro paese e i partiti e i movimenti avranno tutto l'interesse a spingere la gente ad esercitare il voto anziché invitarli a "passare una giornata al mare", conclude Suriano.