Referendum sul taglio dei parlamentari, Forza Italia avvia la raccolta firme

Da oggi i senatori potranno firmare la richiesta di un referendum sul ddl costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. A comunicarlo all'aula di Palazzo Madama la presidente di turno Anna Rossomando. Il senatore Nazario Pagano, spiega la presidente in apertura di seduta, ha inviato una lettera sulla procedura per la richiesta di referendum da parte di 1/5 dei componenti del Senato della repubblica in materia riduzione numero parlamentari. I senatori "Pagano, Cangini e Nannicini- prosegue- sono designati a depositare la richiesta di referendum in Cassazione. Il quorum per la presentazione della richiesta e di 65 firme. La richiesta dovra' essere depositata alla cancelleria entro 3 mesi dalla pubblicazione di questo comunicato, e cioe', il 12 gennaio 2020. In Sala Pannini si potranno firmare i fogli per la richiesta fino alle ore 20 di stasera. Domani e nei prossimi giorni dalle 9.30 alle 20".