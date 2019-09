Referendum sulla legge elettorale, la Lega deposita il quesito in Cassazione

"No, assolutamente no", la Lega non teme un rifiuto della Consulta. Lo ha detto Roberto Calderoli, arrivando alla Corte di Cassazione per il deposito del quesito referendario sulla legge elettorale.

L. elettorale: Calderoli, modifiche all'ultimo? Come rubare ai bambini...

"Modificare la legge elettorale all'ultimo momento sarebbe come rubare un leccalecca ai bambini". Lo ha detto Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, arrivando alla Corte di Cassazione per depositare il quesito referendario per il taglio della quota proporzionale della legge elettorale proposto dalla Lega "In passato - ha aggiunto - la Corte davanti ad atteggiamenti furfanteschi di questo genere ha dato comunque il via libera per l'esecuzione del referendum". Per un sistema completamente maggioritario, ha poi sottolineato, la Lega fara' comunque una raccolta di firme: "Si creera' un fronte popolare, da una parte per il referendum abrogativo col maggioritario e dall'altra per la proposta per permettere ai cittadini di eleggere il Capo dello Stato, che credo sia molto auspicato da tutto il Paese".